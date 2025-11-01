Serie C. Il Carpi da trasferta è atteso a Sassari

CARPIIl Carpi frizzante da trasferta ci riprova domani a Sassari. Se si escludono le prime tre della classe che stanno facendo un campionato a parte, quella biancorossa è la miglior squadra lontano da casa per media punti nel girone ’B’. Cortesi e soci hanno infatti raccolto 3 delle loro 4 vittorie stagionali in esterna, dove vantano uno score di 3 successi e 2 sconfitte con 9 punti conquistati in 5 gare, alla media di 1,8 a partita, inferiore solo a quelle delle tre corazzate Arezzo (2,66 di media), Ascoli (2,6) e Ravenna (2,5). Nella speciale classifica esterna, infatti, davanti al Carpi come punti ci sono Gubbio e Guidonia che ne hanno conquistati 10 fuori casa ma in 6 trasferte, alla media di 1,6, inferiore rispetto ai biancorossi. I colpi di Piancastagnaio, San Benedetto e Sestri col Bra hanno fatto vedere fin qui il volto migliore del Carpi, che nelle 3 gare ha segnato 5 volte incassando solo una rete e sarà la base per provare a ripetersi anche domani, contro un avversario che però non ha alternative al successo per risollevare una stagione fin qui nera, in cui la vittoria manca da 10 turni. A differenza dei tre colpi in trasferta, però, il Carpi dovrà affrontare la gara senza una prima punta di ruolo. Se Gerbi è ancora ai box dopo il ko di Arezzo, su Sall ci sono discrete sensazioni per vederlo oggi sul volo che da Linate porterà i biancorossi sull’isola, ma il suo utilizzo è ipotizzabile solo nel finale per uno spezzone. Davanti le scelte di Cassani dal 1’ sono davvero contate: le certezze sono quelle di Cortesi e Stanzani, per la terza maglia offensiva nel 3-4-2-1 c’è in pole Amayah come trequartista, le alternative sono Mahrani e Arcopinto. Per Stanzani altra prova del nove: un gol a Sassari bloccherebbe l’astinenza dal gol prima che superi i 365 giorni.

Davide Setti