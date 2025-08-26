Serie C. Il Carpi ha scoperto uno Stanzani tutto nuovo

Le due gare di fila di Leonardo Stanzani da esterno destro di centrocampo sono fra gli accorgimenti tattici più sorprendenti che in casa Carpi mister Stefano Cassani ha proposto in queste prime due gare ufficiali con Trento e Juve Next Gen. Per inciso, l’attaccante nato a Bologna nell’intera stagione scorsa solo 2 volte ha giocato da titolare 2 gare ravvicinate: l’accoppiata al debutto in Coppa a Salò e la prima di campionato col Rimini ad agosto e poi addirittura 8 mesi dopo le due gare di fine regular season ad aprile con Legnago in casa e a Sassari con la Torres. Già nell’estate di precampionato si è capito quando Cassani punti sulla voglia di riscatto dell’ex Pro Patria, dopo un’annata sottotono con 26 presenze (ma solo 8 dal 1’) e appena una rete segnata, in netta controtendenza rispetto alle tre di Busto che lo avevano consacrato assoluto protagonista con 108 gare, 19 reti e ben 14 assist. Nelle amichevoli Stanzani ha anche trovato la via del gol con regolarità, 3 fra Imolese, Lentigione e Arzignano, quando era stato schierato da trequartista, ma per esigenze tattiche e di rotazione di under (visti i ko di Forapani e Figoli) nelle prime due sfide ufficiali Cassani lo ha allargato a destra, in un ruolo per lui inedito. E se col Trento ha trovato spazio per spingere e arrivare al tiro, contro la Juve la posizione avanzata di Puczka dalla sua parte lo ha costretto a trascorrere più tempo a ridosso dei 16 metri biancorossi, con una buona prova difensiva. Vedremo se con la Pianese tornerà ad alzarsi, in ogni caso la sensazione è che Cassani stia ritrovando il vero Stanzani.

d.s.