Serie C. Il Carpi promuove Furgheri. Bonetti nel mirino, via Mandelli

Nella batteria dei portieri del Carpi di mister Cassani ci sarà anche Gabriel Furghieri, numero uno classe 2006 promosso dalla Primavera, che ieri ha firmato il suo primo accordo annuale (fino a giugno 2026) con la prima squadra biancorossa. Furghieri è stato il capitano della Primavera di mister Valmori che ha vinto i playoff di Primavera 4 dopo essere cresciuto fra Modena, Sassuolo e Carpi. "Le prime sensazioni sono molto buone – le sue parole – sono felice di aver firmato qui, continuando il percorso dell’anno scorso. Personalmente voglio dimostrare di poter stare in una rosa di Serie C, migliorando di allenamento in allenamento e facendomi trovare sempre pronto". Furghieri sarà dunque al fianco di Sorzi in un terzetto nel quale dovrebbe entrare anche un altro numero uno, visto che probabilmente Lorenzi sarà mandato in prestito in D (Correggese?).

Come già anticipato ieri, il Carpi ha salutato dopo 2 anni Andrea Mandelli, con il quale non è stata trovata l’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza. Il centrocampista arrivato in D ha messo insieme 53 gettoni, una rete (nel 4-0 alla Sammaurese, più quella cancellata del 3-2 sulla Pistoiese) e 17 assist. Intanto radiomercato segnala che il Carpi potrebbe farsi vivo con la Reggiana per Simone Bonetti, esterno sinistro classe 2004 che il club granata ha appena rilevato dal Lentigione (contratto di un anno con opzione) con cui l’anno scorso – sotto la guida di mister Cassani - ha giocato 29 gare. Giocatore dinamico, capace di farsi valere sia nella difesa a tre che di fare l’esterno, ha già alle spalle un’ottantina di gettoni in D e il Carpi lo aveva cercato anche due anni fa quando poi era passato al Prato.

d.s.