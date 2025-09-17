Serie C. Il Carpi sabato a San Benedetto. Sfida in famiglia per i fratelli Tourè

Comunque andrà a finire, Sambenedettese-Carpi di sabato nelle Marche sarà una gara che a casa Tourè difficilmente si potrà scordare. Per la prima volta fra i professionisti, infatti, saranno di fronte i due fratelli Nouhan, attaccante classe 2000 della Samb, e Mohamed (foto), centrocampista classe 2006 in forza ai biancorossi. La famiglia Tourè, originaria della Guinea, abita a Carpi ormai da tanti anni ed entrambi i fratelli si sono fatti le ossa nel settore giovanile biancorosso: a fare da apripista è stato Nouhan, che dai Giovanissimi è arrivato fino in Primavera giocando 2 anni (6 gol in 44 gare) dal 2017 al 2019 durante l’era Bonacini. Il fallimento del 2021 lo ha lasciato libero e dopo un po’ di gavetta fra Eccellenza e Serie D (prima Milano City, Pontevomano e Tolentino, poi 38 gol in 83 gare negli ultimi due campionati al Teramo) Nouhan ha coronato il sogno di debuttare in C con la Samb mettendo insieme 3 gettoni fra coppa e campionato fin qui.

Di 6 anni più giovane è ’Momo’, che aveva salutato dopo il fallimento, passando per Modena, Bologna e Budoni, prima di tornare nel 2024 in Primavera, vincendo il campionato 4 e da questa estate ha firmato il primo contratto da ’pro’ col Carpi, con Cassani che fin qui lo ha portato due volte in panchina. Coppa Italia. La gara del 2° turno Carpi-Brescia si giocherà martedì 28 ottobre alle 20,30 al ’Cabassi’.

d.s.