Serie C. Il Carpi sorride a metà. Sono tre gli squalificati

Non solo tre punti d’oro in classifica. Il successo di Pontedera ha lasciato in eredità tanti motivi per cui sorridere in casa Carpi. La vittoria in trasferta con clean sheet annesso mancava addirittura da 10 mesi, dal 3-0 di San Mauro il 14 aprile di un anno fa in D. Poi gli attaccanti hanno ritrovato con Fossati e la magia di Cortesi quel gol su azione che mancava da metà dicembre, quando Gerbi aveva chiuso i conti nel 3-1 di Sestri. Numeri che si abbinano alla gara tatticamente perfetta preparata da mister Serpini che senza i due ’cervelli’ Mandelli e Contiliano ha scelto di rinunciare al play ’classico’ mettendo Amayah sul trequartista Scaccabarozzi (non pervenuto) e alternando Figoli e Puletto a giocare la palla. Con risultati devastanti per il Pontedera, come spiegato dal tecnico toscano Menichini a fine gara. "Non sapevamo come andarli a prendere – ha ammesso – perché se attaccavi Amayah loro muovendo palla veloce creavano la superiorità con le due mezz’ali e le tre punte, tutte interscambiabili". Il 2-0 ha però lasciato in eredità anche tre squalificati che salteranno la gara di sabato con la Pianese, a sua volta priva di bomber Mignani (13 reti fin qui). L’ammonizione che fa meno male (anzi, fa bene…) è quella presa da Contiliano – a sorpresa in panchina – entrato in campo per festeggiare con i compagni dopo l’esultanza della rete dell’1-0, visto che il centrocampista ex Spal è ancora infortunato e avrebbe comunque saltato la Pianese, ma così ora si è ’ripulito’ in vista di un rientro che potrebbe essere a Lucca fra 15 giorni. In mediana peseranno i gialli presi dai diffidati Puletto e Figoli, out con la Pianese: al posto del primo ci sarà l’altro under Campagna, al posto del secondo uno fra Casarini e Mandelli (out da due mesi e mezzo). d.s.