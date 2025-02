Serie C. Il Carpi spera nei giorni del Sall-express: "Sono sicuro che ritroveremo la via del gol»

Più o meno un anno fa di questi tempi si era innescato il ’Sall-express’, decidendo con un grande destro a giro la sfida sul campo del Lentigione e poi di seguito gli altri due big match con Ravenna e Forlì. Abdoulaye ’Papi’ Sall (in foto) ci riprova già da domani a Pontedera, nel momento in cui al Carpi stanno mancando i sigilli degli attaccanti. "È un momento così per noi punte, non ci sono particolari spiegazioni – spiega – è un po’ che fatichiamo a segnare su azione. Ma sono sicuro che il gol arriverà, ci stiamo allenando bene e questo conta più di tutto. La mia stagione? Due soli gol non mi possono soddisfare ma penso che di essere in crescita, fisicamente sto arrivando al top un po’ proprio come un anno fa. Ho superato un problema fisico inatteso a inizio 2025 e cercherò di dare una mano, facendo dei gol sarebbe anche meglio…".

Il Carpi va sul campo di un Pontedera che viene da 3 vittorie di fila. "Troviamo una squadra in salute – prosegue – viene da risultati importanti. Noi andiamo lì innanzi tutto per spezzare la nostra striscia negativa, con la giusta carica e l’umiltà per cercare di portare a casa punti che adesso iniziano a diventare pesanti. Dobbiamo restare tranquilli senza pensare troppo alla classifica, il campionato è ancora lungo e quindi dobbiamo continuare a ragionare partita dopo partita".

Dopo il ko col Pescara mister Serpini si è detto certo che il Carpi si salverà, Sall è con lui. "Il mister ha visto lo spirito con cui siamo scesi in campo – ancora Sall - ce la siamo giocata alla pari con una grande squadra, fino all’episodio della mancata espulsione su Cortesi. Noi dobbiamo sempre avere lo stesso approccio, la stessa umiltà a prescindere dal nome dell’avversario".

Dal campo. Oggi provino decisivo per un possibile recupero anche di Cecotti in vista di domani, out sicuro Forapani, Contiliano e Tcheuna. Per il resto stesso 4-3-1-2 visto col Pescara con Campagna per Casarini in mediana e Sorzi fra i pali, Sall confermato in attacco.

Davide Setti