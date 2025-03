Serie C. Il Carpi verso Arezzo con la tegola Contiliano

È già tempo di vigilia per il Carpi, che domani alle 18,30 giocherà ad Arezzo il turno infrasettimanale sul campo di una delle squadre più in forma del momento. La cura del nuovo tecnico Cristian Bucchi sta portando i frutti e dopo i due ko d’esordio con Ternana e Torres i toscani hanno infilato 3 successi di fila a Rimini, col Sestri e a Ferrara con la Spal con 5 reti segnate e nessuna subita, unica squadra insieme ad Entella e Ternana a fare 9 su 9 nelle ultime 3 gare.

Un avversario che il Carpi affronterà con il confortante +11 dalla zona playout e un occhio sulla soglia dei playoff distanti un punto. Mister Serpini dovrà cambiare qualcosa per l’infortunio alla coscia di Contiliano (foto): domani il centrocampista 2004 effettuerà l’ecografia ma la sensazione è tutt’altro che positiva e la sua stagione potrebbe essere già conclusa. Una tegola grave per un ’titolarissimo’ sulla quale Serpini dovrà intervenire anche per la questione under. Un’ipotesi è quella vista venerdì con Campagna in mediana lasciando Cortesi in attacco al fianco di Sall. L’altra invece prevede il rilancio di Fossati, che dopo i problemi di settimane scorsa (era in panchina per fare numero con la Vis) si è allenato e se venisse rischiato dal 1’ allora Cortesi tornerebbe in mediana e Cortesi da trequartista. È out ancora Tcheuna, che dopo la febbre è stato colpito anche da un attacco gastrointestinale. Davanti spazio ancora a Sall, entrato in diffida al fianco di Zagnoni, Panelli, Figoli, Gerbi e Forapani. Intanto i numeri dicono che col successo sulla Vis il Carpi ha superato il bottino dell’andata (11 punti in 11 giornate) arrivando a quota 12 punti nelle prime 11 del ritorno.

Giovanili. Domenica di festa per i baby biancorossi ad Arzignano: l’Under 15 sotto 2-0 è riuscito a rimontare sul 2-2 con doppietta di Goldoni, l’Under 17 invece ha sbancato 4-2 il campo veneto con la seconda vittoria di fila firmata dal tris di Pregnolato e dal gol di Maurantonio.

Davide Setti