Serie C, il dg biancorosso. Carpi, stop a Bonzanini . Squalificato 15 giorni

Due settimane di squalifica per il direttore generale Enrico Bonzanini (foto). Il concitato finale di Carpi-Pianese, con le proteste dei biancorossi verso il direttore di gara Vingo di Pisa, hanno portato allo stop del dg fino all’11 marzo "per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’arbitro, in quanto, faceva accesso nel recinto di gioco nonostante non fosse in distinta e si avvicinava all’arbitro proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose per contestarne l’operato". Per il Carpi si tratta della seconda gara casalinga chiusa con più di una rimostranza arbitrale, dopo la clamorosa mancata espulsione di Squizzato del Pescara per la gomitata a Cortesi al 45’ della gara persa poi 2-1 col gol decisivo segnato su un corner calciato dallo stesso Squizzato. Sabato a Lucca invece i toscani non avranno mister Gorgone, fermato per 2 giornate.

Dal campo. Ieri si è fermato Amayah, ancora dolorante al dito mignolo del piede: il centrocampista aveva subito un pestone nei primi 45’ con la Pianese ed era stato sostituito per questo nella ripresa, quando era fra i migliori. Da valutare dunque la sua presenza a Lucca, dove invece ci saranno Tcheuna e Contiliano.

Arbitro. Domenica a Lucca fischia Matteo Dini di Città di Castello: unico precedente coi biancorossi il 5-1 al Certaldo lo scorso 5 maggior, giorno della promozione in C. Con lui Stefania Genoveffa Signorelli di Paola e Marco Munitello di Gradisca.

Deferimenti. Arriverà entro fine settimana il deferimento per la Lucchese, prossimo avversario del Carpi. I toscani, che non hanno pagato a febbraio contributi e stipendi del terzo bimestre (novembre-gennaio) saranno penalizzati di 4 punti, ma bisognerà attendere le prime udienze al Tribunale Federale Nazionale del 7 o 8 marzo.

