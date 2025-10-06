Serie C: il ds Cangi dopo l’affermazione contro il Livorno. "La Pianese è stata brava a reagire. Ora bisogna restare concentrati»

Un successo strameritato quello della Pianese al Comunale con il Livorno, prima vittoria delle zebrette di fronte ai propri tifosi. Un’affermazione, la seconda consecutiva, che dimostra l’ottimo lavoro di mister Birindelli e dei suoi ragazzi, alle prese, tra l’altro, con diverse assenze. Nelle parole del ds bianconero, Francesco Cangi, soddisfazione e fiducia. "Siamo contenti di aver regalato questa vittoria al nostro pubblico – ha affermato –. E sì che abbiamo affrontato un’avversaria in scia positiva, che aveva ottenuto 4 punti nelle ultime due partite, senza prendere reti dal Campobasso. La gara si era messa male, ma la squadra è stata brava a reagire, a essere propositiva e a ribaltare il risultato, consolidando la solidità difensiva". "Faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff per aver affrontato queste prime otto giornate nel modo giusto – ha proseguito il ds della Pianese –, tracciando una strada che devono continuare a perseguire. Prima d’ora non avevo mai applaudito direttamente Birindelli e i suoi collaboratori: lo faccio oggi, perché stanno facendo un ottimo lavoro, adesso si inizia a intravedere la loro mano". Tanti i bianconeri in infermeria: necessario un intervento sul mercato? "Al momento non possiamo parlarne – ha spiegato Cangi –, dobbiamo lavorare con le risorse che abbiamo, provando a recuperare più giocatori possibile. Continueremo con i ragazzi che ci sono e che stanno facendo benissimo: qualcuno, contro il Livorno, ha anche giocato non al top della condizione, un plauso ancora più grande. Tutti stanno dimostrando di avere margini di miglioramento: Piancastagnaio è l’ambiente giusto per crescere". "Dobbiamo mantenere questo entusiasmo – ha concluso il ds –, il nostro obiettivo è sempre rimanere in categoria. Siamo contenti, ma non abbiamo ancora fatto niente: questo è un campionato molto difficile, dobbiamo rimanere concentrati". Mister Birindelli ha concesso due giorni di riposo ai ragazzi: la preparazione delle zebrette, in vista della trasferta in casa del Guidonia Montecelio, in programma sabato alle 17,30, riprenderà oggi. Saranno da valutare le condizioni degli infortunati: Simeoni, Ongaro, Fabrizi, Sodero e Amey (che ha accusato un problema fisico durante l’avventura con la Nazionale Under 20). L’attesa è poi per conoscere l’esito del ricorso per le quattro giornate di squalifica comminate a Ercolani (che ne ha già scontate due): il reclamo sarà discusso in settimana.