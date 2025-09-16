Serie C. Il dt Garzon e il primo ko del Carpi: "Niente drammi»

CARPISi è fermato a Terni il cammino fin qui ’immacolato’ del Carpi, sorpreso al ’Liberati’ due volte dagli umbri in avvio dei due tempi (sul primo gol la palla persa è di Stanzani e non di Zannoni, come erroneamente riportato ieri) e costretto alla prima sconfitta stagionale. Nonostante il vantaggio nel possesso palla (51% a 495), la squadra biancorossa non è mai riuscita a rendersi pericolosa, come testimonia il 7-0 nei tiri verso lo specchio in favore dei padroni di casa. Un ko, sul campo di una delle rose più forti del girone, che sulla carta ci può stare, ma che deve essere d’insegnamento per le prossime gare, come spiega il direttore tecnico biancorosso Gianluca Garzon.

"La Ternana ha fatto valere la superiorità nei duelli fisici – le sue parole – e sicuramente la rete subita dopo appena 4’ ha cambiato il piano gara. Loro si sono chiusi aspettandoci per poi ripartire. Ma questo non deve essere un alibi, la prestazione non del tutto positiva deve farci riflettere e allo stesso tempo non deve togliere le certezze che abbiamo maturato fin qui. Sappiamo bene che queste prime giornate sono difficili da decifrare, ma l’unica ricetta che abbiamo è quella di non perdere mai la nostra identità da matricola, anche se al secondo anno, giocando sempre col coltello fra i denti, solo così si può arrivare alla salvezza".

Dopo le prime 4 giornate il Carpi viaggia nel gruppone centrale della classifica con 5 punti. "Il mister sta lavorando su quello che non è andato in queste prime gare – prosegue – ma l’importante è non abbatterci. Il gruppo è buono, i ragazzi che sono arrivati sono stati scelti sia per il valore tecnico che per quello umano. Giocatori da Carpi e sono certo che questo a lungo andare pagherà". Carpigiano doc, classe 1970, per Garzon quello di questa estate è stato un ritorno a casa in una nuova veste, visto che a Carpi è già stato sia giocatore negli ultimi anni del settore giovanile (campione d’Italia nel ’91 con la Berretti di ’Ciplito’ Fornaciari) e per 7 stagioni allenatore fra Juniores, Berretti (nel 2013 è arrivato fino alla finale scudetto a Cremona persa poi contro il Latina) e Primavera fino alla stagione 2016, quando i biancorossi erano in Serie A. Nel suo percorso a 360 gradi poi ci sono anche i 4 anni da tecnico al settore giovanile della Reggiana e i 5 trascorsi a Mantova, prima da vice allenatore, poi da allenatore della prima squadra e quindi da vice presidente. "Diciamo che il calcio l’ho visto da tutte le angolazioni – sorride – e i ricordi da giocatore a Carpi sono ancora forti, come i ritiri con la prima squadra di Tomeazzi e lo scudetto vinto nel ’91 nella doppia finale con la Sambenedettese, quando dopo il ritorno al ’Ballarin’ ci dovette scortare la polizia dopo il successo. Per uno che ha il Carpi nel cuore questa chiamata del presidente Lazzaretti e del direttore Bonzanini è stata un onore. Lavorare al fianco di un grande professionista come il nostro ds Bernardi è un continuo arricchimento, c’è un ottimo rapporto, così come col mister. In questi mesi ho potuto apprezzare la passione e l’amore per questa maglia del presidente Lazzaretti, che è sicuramente una delle cose più preziose che ha il Carpi".

Davide Setti