Serie C. Il Gubbio punta Arezzo

GUBBIO – Domani c’è l’Arezzo. Per l’undicesima giornata del girone B di Serie C il Gubbio affronta la trasferta in terra aretina, voglioso di tornare a vincere dopo il pareggio interno contro la Juventus Next Gen che ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai rossoblù. Attenzione però a sottovalutare i toscani di mister Indiani: da neopromossi, i granata hanno guadagnato 11 punti nelle prime 10 partite del girone, tra cui si annoverano due prestigiose vittorie contro Entella e Spal. Autentico trascinatore è l’esperto attaccante Niccolò Gucci che nel 4-3-3 di Indiani ha messo a referto 5 gol in 10 gare, totalizzando una media di un gol ogni 147 minuti. Occhi aperti e fari puntati sull’attaccante granata, che potrà dare del filo da torcere alla difesa del Gubbio. Questa mattina mister Braglia interverrà in conferenza stampa per analizzare e presentare l’incontro: guai a dare spazio a cali di tensione. Serve mantenere la linea tracciata finora e continuare sulle buone prestazioni nonostante le pesanti assenze che potrebbero inficiare sulla gara. Intanto sono stati designati gli arbitri dell’incontro, che sarà diretto da Edoardo Gianquinto di Parma, coadiuvato dagli assistenti Aletta di Avellino e Abbinante di Bari.