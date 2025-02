SERIE C. Il Lecco “pesca“ fra gli svincolati: in arrivo la punta. Chajia (ex Como)

Il Lecco si gode la vittoria con la Pro Vercelli e “pesca“ Moutir Chajia dal mercato degli svincolati. Mentre i giocatori e il neo mister Valente si godono un lunedì tranquillo, dopo la sofferta vittoria contro la Pro Vercelli che ha permesso ai blucelesti di ritornare al successo dopo 3 mesi e a respirare, i dirigenti hanno piazzato un bel colpo di mercato. Qualcosa là davanti serviva, per rendere più competitivo il reparto, e infatti il ds Antonio Minadeo sembra aver chiuso ieri la trattativa che dovrebbe portare, probabilmente nella giornata odierna, sotto il Resegone un attaccante del calibro di Chajia. La punta belga di origine marocchina, classe 1998 capace anche di ricoprire il ruolo di trequartista, si è infatti svincolato dal Como col quale l’anno scorso ha giocato 29 partite in serie B contribuendo alla promozione in A. Nei suoi 105 match complessivi disputati con i lariani, Chajia ha segnato 4 gol e 10 assist. Per lui un passato anche nell’Ascoli, nella Virtus Entella e nel Novara. Oggi i dirigenti del Lecco attendono la firma per consegnare a mister Valente un giocatore in grado di fare la differenza e di far risalire ulteriormente una squadra che, contro la Pro Vercelli, ha vinto pur non giocando bene ma mettendo in campo grinta e determinazione. "I ragazzi hanno dato tutto", spiega il tecnico. E per una squadra che era piombata in una crisi profonda è già una (prima) bella soddisfazione!

Fulvio D’Eri