SERIE "C» - IL MERCATO. Gorgone in corsa per la panchina della Triestina. Saporiti all’Empoli

Per i "nostalgici" del mercato di serie "C" relativo ai giocatori rossoneri della passata stagione, ecco alcune "voci". Sembra essere una corsa a due per la panchina della Triestina (l’anno prossimo in Lega "Pro" partirà con una penalizzazione di 7 punti in classifica) tra l’ex trainer della Lucchese, Giorgio Gorgone, per altro un ex alabardato come calciatore e Massimo Donati (che era stato già sondato prima che andasse in Grecia). E’, invece, ufficiale il passaggio di Tumbarello al Perugia: ha firmato un biennale. Il portiere Coletta ed il laterale sinistro Antoni sono ad un passo dal San Marino, in serie "D", mentre Fedato è finito nel mirino della Pistoiese. Per Visconti si è aperta la strada verso il Ravenna, con la speranza che il club sia "ripescato" in serie "C".

Al momento sono in attesa di una chiamata i vari Gucher e Magnaghi. Saporiti, invece. è stato ingaggiato dall’Empoli di Pagliuca. Ma bisogna ricordare che il mercato aprirà ufficialmente i battenti il 1° luglio, ma, soprattutto, che qualcuno farà bene a ridurre le proprie pretese economiche, perché, in giro, ci sono sempre meno soldi, specialmente in "C".

Emil. Pell.