SERIE "C» - IL MERCATO. Altre panchine saltate e il Trapani: "vuole» Balotelli

Parlando di calcio giocato, sono saltate altre tre panchine nel girone "B" della serie "C". Il Legnago Salus, ultimo in classifica nel girone della Lucchese, ha sollevato dall’incarico Matteo Contini. Al suo posto è stato richiamato Massimo Bagatti che, forse, qualcuno ricorderà alla guida della Correggese nella sfida persa proprio con la Lucchese per la promozione in serie "C" nell’ormai lontano maggio 2014.

Nuovo allenatore anche nel Sorrento: via Barilari, ex Sestri Levante, dentro l’"ex" del Catania, Giovanni Ferraro. Roberto Bordin è il nuovo trainer del Caldiero Terme, penultimo in classifica nel girone "A".

Infine una curiosità. Nel girone "C", fiutata l’aria di addio tra il Genoa e Mario Balotelli, ecco che il vulcanico patron del Trapani ha avanzato sui sociale la sua proposta all’attaccante: "Mario sarebbe un piacere averti a Trapani con noi…".

E. P.