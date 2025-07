Serie c. Il nuovo pallone in Palazzo Vecchio

Il nuovo pallone della Serie C Sky Wifi 2025-26 è stato presentato da Lega Pro e Decathlon in una cornice d’eccezione: Palazzo Vecchio, e la Canottieri Firenze sotto il Ponte Vecchio. Frutto di un design esclusivo firmato Decathlon Kipsta, il pallone è stato sviluppato da un team altamente qualificato. Un look che fonde tecnicità ed equilibrio, studiato per offrire prestazioni elevate ai calciatori e per garantire comfort visivo a tutti.

"Presentiamo il simbolo della prossima stagione - afferma il presidente della serie C, Matteo Marani - che farà sognare ed esultare i nostri tifosi e le città. La firma di Decathlon dimostra che siamo appetibili per grandi aziende internazionali, merito della visibilità che abbiamo acquisito".

"È con orgoglio che celebriamo l’accordo con la Lega Pro - fa presente Fabrizio Sormani, Chief commercial Decathlon Italia -. Un forte sodalizio sui valori dello sport affinché il calcio continui ad essere passione, gioia e performance per tutte le generazioni".

Erano presenti numerose personalità. A fare gli onori di casa l’assessore allo sport Letizia Perini e il presidente della Canottieri, Michele Nannelli, con i dirigenti dell’Us Affrico Valeria Pisacchi, Luca Giotti, Matteo Petrachi e tanti ragazzi/e del club coinvolto nell’iniziativa.

F. Que.