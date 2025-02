Serie C. Il Riccione di mister Genovesio frena contro la penultima

Un mezzo passo falso per la Femminile Riccione che davanti al pubblico amico si prende solo un punto con l’Isera penultimo della classe 2-2. Alle biancazzurre di mister Genovesio non sono bastate le reti di Pederzani per avere la meglio sulla squadra della provincia di Trento che sale, così a quota nove in classifica. Venti i punti messi insieme dalle romagnole che in un colpo solo si fanno scavalcare in classifica da Venezia 1985 e Real Vicenza, entrambe con i tre punti in tasca dopo i match rispettivamente contro Trento e Jesina.

Serie C. Girone B (17ª giornata): Accademia Spal-Venezia 2-1, Chieti-Ravenna 1-0, Femminile Riccione-Isera 2-2, Gatteo Mare-Tavagnacco 2-0, Jesina-Real Vicenza 0-1, Venezia 1985-Trento 3-1, Vicenza-Villorba Treviso 0-2. A riposo il Sudtirol.

Classifica: Venezia 38; Sudtirol 31; Trento 30; Accademia Spal 28; Villorba Treviso, Vicenza, Jesina 26; Real Vicenza, Venezia 1985 22; Femminile Riccione 20; Tavagnacco 17; Chieti 16; Gatteo Mare 13; Isera 9; Ravenna 3.