Serie c. Il Riccione fa pari con il Padova La Femminile Riccione ha pareggiato 1-1 contro il Padova nella 11ª giornata del campionato di Serie C Girone B. Il vantaggio riccionese è stato firmato da Edoci, mentre Spinelli ha segnato il pareggio nel finale. Il punto permette alla squadra di mister Genovesio di restare in scia alle prime della classe.