Serie C. Il Riccione torna a fare festa. Bis di Nicoletti e il gioco è fatto

Prima vittoria del 2025 per la Femminile Riccione che davanti al pubblico amico non lascia speranza al Real Vicenza. La doppietta di Nicoletti è di quelle pesantissime che consente alle biancazzurre di uscire da un momento difficile dal punto di vista dei risultati e avvicinare proprio il Real Vicenza in Classifica. Mentre la davanti la lotta per il primo posto si fa sempre più accesa. Torna a vincere il Venezia, ma il Sudtirol non molla. Frena l’Accademia Spal raggiunta al terzo posto dal Vicenza.

Serie C. Girone B (19ª giornata): Accademia Spal-Villorba 1-1, Chieti-Sudtirol 0-2, Femminile Riccione-Real Vicenza 2-0, Gatteo Mare-Isera 5-0, Trento-Venezia 1-4, Venezia 1985-Tavagnacco 0-2, Vicenza-Ravenna 3-1. E’ rimasta a ripososo la Jesina. Classifica: Venezia 41; Sudtirol 37; Vicenza, Accademia Spal 32; Trento 30; Villorba Treviso 28; Jesina 26; Venezia 1985, Real Vicenza 25; Femminile Riccione 24; Tavagnacco 20; Gatteo Mare 17; Chieti 16; Isera 9; Ravenna 4.