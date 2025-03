Serie c: la decisione dopo gli scontri sull’autostrada domenica 23 febbraio. Contro l’Arezzo Perugia e Lucchese senza tifoserie: il Viminale vieta le trasferte

Il derby di ritorno contro il Perugia, in programma il 6 aprile al comunale, si giocherà senza i sostenitori del Grifo. Così come il settore ospiti del "Città di Arezzo" resterà vuoto anche il 21 aprile in occasione del derby toscano contro la Lucchese.

Il Viminale, con uno specifico provvedimento, e dopo aver acquisito le informazioni dalle rispettive questure ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi di Perugia e Lucchese per i prossimi 4 mesi, ovvero fino al termine del campionato. La misura restrittiva è scattata in conseguenza dei violenti scontri sull’autostrada A12 domenica 23 febbraio che aveva visto protagoniste le due tifoserie. Gli incidenti si verificarono mentre i tifosi umbri, in viaggio verso Chiavari, incrociarono un gruppo di ultras lucchesi che si stavano dirigendo a Sestri Levante, all’altezza dell’area di servizio Versilia, lungo l’autostrada A12. Ne nacquero tafferugli direttamente sulla carreggiata nord. Nel frattempo, per i tifosi amaranto è a rischio la trasferta di venerdì 7 marzo a Ferrara. L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha inserito la partita Spal-Arezzo, tra quelle con profili di rischio. Quindi ha suggerito al Gos (Gruppo operativo di sicurezza) la vendita dei tagliandi ai residenti provincia di Arezzo esclusivamente per il settore ospiti, l’implementazione del servizio di stewarding e il rafforzamento delle attività di filtraggio e prefiltraggio.

Andrea Lorentini