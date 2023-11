Serie c: la gara del ’barbetti’. Gubbio, attento al Sestri Levante: Braglia carica ma la formazione è da decidere

GUBBIO – Alla vigilia della quattordicesima giornata il Gubbio s’interroga sul suo avversario: il Sestri Levante. Neopromossi in Serie C, i liguri di mister Barilari hanno collezionato 12 punti dopo 13 giornate, in piena lotta per non retrocedere. La gara non è comunque da sottovalutare e anche se sulla carta il Gubbio può essere considerato favorito le sorprese non sono mancate. I liguri si schierano con l’ormai radicato 4-2-3-1, e la squadra è un mxi di esperienza e gioventù. I giocatori da tenere d’occhio sono sulla trequarti: il primo è Riccardo Forte, ala sinistra 24enne che ha già collezionato 4 gol, l’altro è Maiko Candiano, trequartista classe ’92 con 3 gol e un assist messi a referto. Attenzione anche a Francesco Margiotta, attaccante con un passato in Serie B. Braglia potrebbe scegliere di schierarsi a specchio per imporre il proprio gioco: come sempre, molto dipenderà dalle condizioni di Spina e Di Massimo, le uniche due vere ali di cui dispone lo staff tecnico rossoblù. Non ci sarà Mercati ma tornerà Chierico dopo la squalifica: per una maglia da titolare in mezzo al campo potrebbe crearsi il ballottaggio tra lui e Casolari, con Bulevardi che andrebbe in mediana o sulla trequarti in base alla scelta. Rimane sempre attiva l’opzione della difesa a 3, rischiando una marcatura uno contro uno con gli attaccanti avversari, con uno dei mediani a marcare stretto il trequartista dei liguri. Dubbi e perplessità che Braglia insieme al suo staff vaglieranno anche nella rifinitura odierna, per arrivare al match con idee chiare.