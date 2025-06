Serie C. La Pianese verso il riscatto di Masetti

In settimana la Pianese dovrebbe procedere con la prima operazione del suo mercato estivo, ovvero il riscatto del difensore Masetti dall’Arezzo da dove era giunto in prestito a gennaio. Da capire se poi il direttore sportivo Cangi deciderà di ascoltare le richieste per l’ex Ancona o punterà su di lui confermandolo nella rosa che sarà affidata al neo tecnico Birindelli. Di giocatori che hanno richieste ce ne sono anche altri nella Pianese come gli attaccanti Mastropietro (sondato dal Livorno di Formisano) e soprattutto Mignani che ha grosse chance di finire in serie B dopo i quasi 40 gol segnati in due anni sul monte Amiata. Oltre a loro due hanno il contratto per un altro anno Ercolani, Polidori, Chesti, Nicoli e Proietto mentre Simeoni potrebbe rinnovare a breve anche se da Livorno si parla di un interessamento per quello che è ormai il leader tecnico ed emotivo del gruppo. Cambieranno quasi certamente i portieri, visto che Boer dopo l’ottimo rendimento dello scorso anno potrebbe essere ‘piazzato’ sempre in C dalla Roma, proprietaria del cartellino. Anche Filippis, che non ha demeritato quando è stato chiamato in causa, ha fatto rientro almeno temporaneamente al club di appartenenza, l’Empoli.