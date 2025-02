Serie C. La Pianese a Carpi senza Mignani e il jolly Nicoli

Ha ripreso ieri la preparazione in vista del match di sabato al Cabassi di Carpi la Pianese che arriverà in Emilia col morale altissimo dopo tre successi di fila che hanno chiuso in anticipo il discorso salvezza. Resta però un campionato tutto da giocare con la voglia e la spregiudicatezza di chi può sognare in grande.

In provincia di Modena mister Formisano dovrà però fare a meno di due pedine chiave del suoi gruppo come Mignani, miglior marcatore della squadra con 13 reti ed in generale uno dei migliori attaccanti del girone B, e di Nicoli, jolly mancino tutto fare (tra esterno di metà campo e difensore) appiedati entrambi per un turno dal giudice sportivo.

Da valutare la situazione legata a Polidori, che ha saltato le ultime due per un problema muscolare che sarà ulteriormente valutato dallo staff medico bianconero nelle prossime ore. Difficile però pensare di rivederlo già nelle prossime sfide in campo.

La buona notizia è legata a Pacciardi che dopo due spezzoni contro Sestri Levante e Milan Futuro potrebbe eventualmente ritrovare una maglia da titolare anche se il trio composto da Indragoli con i due nuovi arrivati Masetti e Ercolani è sembrato particolarmente rodato.