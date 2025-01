Serie C. La Pianese batte il Campobasso. I super gol di Odjer e Mignani

CAMPOBASSO 0 PIANESE 2

CAMPOBASSO (3-4-3) Forte F.; Mancini (1’ st Bigonzoni), Benassai, Calabrese; Morelli, Scorza (28’st D’angelo), Pellitteri (28’st Prezioso), Pierno; Di Stefano, Di Nardo (28’st Spalluto), Bifulco (1’st Forte R.). All. Braglia

PIANESE (3-5-2) Boer; Polidori, Indragoli, Masetti (31’st Ercolani); Da Pozzo (31’st Frey), Odjer, Proietto, Simeoni (31’st Colombo), Nicoli; Mignani, Falleni (13’st Nardi). All. Formisano.

Arbitro: Djurdjevic di Trieste (Boggiani-Cardinali).

Reti: 22’pt Odjer, 50’st Mignani.

Note: Ammoniti: Calabrese, Polidori, Morelli, Indragoli, Nicoli, Ercolani, Mignani. Espulsi: Bigonzoni al 22’st e Benassai al 48’st. Recuperi: 2 e 6.

CAMPOBASSO – Torna alla vittoria dopo due mesi la Pianese che espugna Campobasso grazie ai gol di Odjer e Mignani (foto). La squadra di Formisano, al primo successo sulla panchina bianconera, merita i tre punti che valgono l’ottavo posto in classifica. In avvio i molisani si facevano pericolosi: Boer è attento fermando Bifulco lanciato a rete. I bianconeri provano a replicare, ma non trovano il varco. Dopo una fase di stallo, è Odjer a sbloccare la sfida: il ghanese da 25 metri trova l’angolino imparabile per Forte. Alla mezz’ora Simeoni scambia con Mignani, che, da pochi metri, non riesce a dare sufficiente forza alla sfera. Pianese avanti al 41’ con il colpo di testa di Da Pozzo, bloccato però dall’estremo difensore locale. Nella ripresa la Pianese, priva dell’esterno Boccadamo che sta per trasferirsi all’Entella, si difende bene ma il Campobasso ci prova subito: conclusione di Di Stefano, palla alta. Al 15’ Boer è decisivo con una parata eccezionale sul colpo di testa di Di Stefano. Sul ribaltamento di fronte (19’) la Pianese è vicina al raddoppio con Da Pozzo, che serve capitan Simeoni: destro alto di poco. Poco dopo, il neoentrato Bigonzoni si prende un rosso diretto per un intervento sull’esordiente Nardi, appena arrivato dal Carpi. Nel finale la squadra di Braglia ci prova specie con le palle inattive ma la Pianese tiene. Nei minuti conclusivi, i rossoblù finiscono in 9, per l’espulsione per somma di ammonizioni di Benassai. A sigillare i tre punti ci pensa Mignani, che supera Morelli fulmina Forte in uscita.

g.d.l.