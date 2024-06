Serie C. La Pianese conferma lo staff: Di Giacomo, Vassalli e Palmi. Tra i giocatori contratto rinnovato a Francesco Proietto

La nuova Pianese sta prendendo forma. Dopo la conferma del direttore sportivo Francesco Cangi e dell’allenatore Fabio Prosperi, due dei grandi protagonisti della cavalcata delle zebrette verso la Serie D, la società bianconera ha confermato lo staff tecnico per la stagione 2024/2025. Umberto Di Giacomo ricoprirà per il secondo anno consecutivo il ruolo di vice allenatore: un connubio, quello con mister Prosperi, che ha portato grandi soddisfazioni al club amiatino. Emanuele Vassalli continuerà invece a essere il preparatore atletico anche nella stagione che vedrà la Pianese ritornare tra i professionisti. Stesso discorso per Giacomo Palmi a cui spetterà nuovamente il ruolo di allenatore dei portieri. "Uno staff formato da uomini di grande temperamento – si legge nella nota ufficiale –, oltre che professionisti seri attaccati attraverso legami di grande valore ai propri ragazzi". Oltre allo staff tecnico, il club di Maurizio Sani ha formalizzato anche la prima conferma all’interno del parco giocatori. "La Pianese ufficializza con grande soddisfazione il rinnovo di contratto di Francesco Proietto (foto) – si aggiunge –. Classe 2001, Francesco disputerà la seconda stagione in maglia bianconera. Centrocampista dalle qualità tecniche straordinarie, dotato di grande dinamismo, Proietto è stato senza alcun dubbio uno tra i migliori centrocampisti dello scorso campionato, in cui è diventato un faro nel reparto. Auguriamo a Francesco, ragazzo eccezionale, grande lavoratore e con un potenziale di alto valore, un grande in bocca al lupo per la seconda stagione con la nostra società". In casa bianconera l’idea è confermare diversi effettivi dello scorso campionato, per dare continuità al progetto risultato, dall’inizio vincente. Tra questi potrebbero esserci, il condizionale è d’obbligo, i senatori della squadra, il capitano Francesco Gagliardi e Luca Simeoni. Il club sta lavorando anche al rinnovo del prestito di Ledonne, giovane che si è messo in luce con 10 gol e 11 assist, con la Juventus che potrebbe rinnovargli il contratto in scadenza e decidere però di schierarlo con la formazione Under 23, sempre in Serie C. Da vedere se rimarrà in bianconero Guglielmo Mignani, protagonista di una stagione stellare con 20 gol all’attivo e il titolo di capocannoniere.