Serie C. La Pianese è undicesima e guarda ai playoff. Domenica sfida in casa contro il Ravenna

Si è chiusa lunedì sera la decima giornata del campionato di Serie C. Due i posticipi in programma: Carpi-Ascoli, terminato 1-1, e Pontedera-Vis Pesaro, terminato 0-2. Alla luce di questi risultati – e ricordando che stasera andrà in scena la partita Juventus Next Gen-Campobasso, recupero del nono turno –, la Pianese si trova a oggi all’undicesimo posto in classifica, ad appena un gradino dalla zona play off. Tredici i punti conquistati dalle zebrette (gli stessi del Gubbio), frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, con 10 gol realizzati e, lo stesso, 10 subiti.

Un buon cammino, quindi, quello dei ragazzi di Birindelli che fino a questo momento hanno conquistato la maggior parte dei gettoni (8) lontano dal Comunale: già domenica i bianconeri avranno la possibilità di ‘pareggiare i conti’, visto che la sfida con il Ravenna (domenica, alle 17,30), proprio come la scorsa con il Bra (2-2), si disputerà sul monte Amiata. Sfida non semplice: i romagnoli, perso lo scontro al vertice con l’Arezzo e raggiunti dall’Ascoli, vogliono, almeno, rimanere sulla scia della capolista. Ma i bianconeri non faranno certo sconti. Il mister tiene le dita incrociate: Amey, Ongaro, Peli e Sodero hanno dovuto saltare Pianese-Bra per infortunio, la sua speranza che qualcuno di loro possa recuperare (Peli e Sodero potrebbero farcela).