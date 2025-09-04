Serie C. La Pianese in campo senza Amey. Sabato la trasferta a Sassari

La Pianese prosegue allo stadio comunale di Piancastagnaio gli allenamenti in vista della prossima sfida, ovvero la trasferta di Sassari di sabato allo stadio ‘Vanni Sanna’ alle 17,30 valevole per la terza giornata del campionato di serie C girone B. Il gruppo bianconero, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, con anche l’ultimo arrivato Andrea Sodero, ieri era impegnato in una doppia seduta, mentre oggi è previsto un allenamento pomeridiano. Rifinitura mattutina invece domani, al termine della quale la formazione amiatina partirà alla volta della Sardegna. La Pianese ha reso noto che a partire dalle 17 di oggi comincerà la vendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio di Sassari. I tagliandi per il settore Curva Sud potranno essere acquistati online sul sito di VivaTicket e nei punti vendita autorizzati VivaTicket. Il costo unico del biglietto è di 12 esclusi costi di prevendita. La vendita dei biglietti sarà attiva fino alle 19 di domani.

La società ricorda inoltre che non sarà possibile acquistare biglietti per il settore ospiti il giorno della partita. In Sardegna non ci sarà il difensore Amey, convocato da ct Nunziata per i due impegni della Nazionale Under20 contro l’Inghilterra e la Germania. Al suo posto la speranza dello staff tecnico è inserire Ercolani, out contro il Carpi per un problema fisico ma di lieve entità. Per il resto potrebbero esserci tutti anche molto dipenderà dagli ultimi allenamenti. Oggi intanto il direttore sportivo Cangi farà il punto sul mercato che si è appena chiuso. Resta comunque aperta l’opzione legata al tesseramento di uno svincolato visto che c’è ancora posto nella lista ufficiale. Difficilmente però sarà il centrocampista Calcagni, che ha rescisso col Novara e che cerca una sistemazione in C dopo essere stato a lungo accostato ai bianconeri nelle scorse settimane.