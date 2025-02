Serie C. La Pianese inizia a respirare aria di salvezza. Mignani è il secondo miglior marcatore

Una vittoria di carattere, determinazione e fame: non chiedete alla Pianese di arrendersi, non lo farà. A Sestri Levante le zebrette sono riuscite a conquistare i tre punti allo scadere, in una partita più facile da perdere che da portare a casa: lo svantaggio iniziale e/o l’aggancio dei padroni di casa al 90’ avrebbero potuto far perdere la bussola a chiunque, non ai ragazzi di Alessandro Formisano (foto), che invece sono rimasti lucidi e fissi sull’obiettivo.

E ora sul monte Amiata si inizia a respirare davvero aria di salvezza: 38 punti, settimo posto, tanta voglia di guardare oltre il traguardo. E chissà quale traguardo si è posto Guglielmo: con la rete siglata al Sivori (la prima su rigore), bomber Mignani ha raggiunto quota dodici, secondo miglior marcatore del raggruppamento B della Serie C; le stesse di Bruzzaniti, una in meno di Cicerelli, dietro, in classifica, nomi come Corazza, Fischnaller, Pattarello, Cianci e Antenucci.

Altra nota lieta di giornata il ritorno in campo, dopo il lungo stop, di Pacciardi (per la cronaca domenica era assente Polidori): una manciata di minuti per tornare a respirare aria di partita, un’ottima notizia in vista del rush finale di stagione, dove i punti peseranno doppio e la battaglia si farà più aspra. Già domenica, quando al Comunale arriverà il Milan Futuro, al momento terz’ultimo, e chiamato a tenere alti i colori rossoneri.