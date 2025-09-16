Serie C. La Pianese mette nel mirino la Vis Pesaro. L’obiettivo è la continuità nei risultati

Dopo la domenica di riposo che si è concessa l’indomani il pareggio casalingo con la Sambenedettese, la Pianese ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti: nel mirino dei ragazzi di Birindelli la trasferta di sabato sul campo della Vis Pesaro (fischio di inizio alle 15, allo stadio Tonino Benelli). Il morale, sul monte Amiata, è alto: l’1-1 ottenuto al Comunale, che ha portato le zebrette a quota cinque in classifica, in piena zona play off, è stata una bella prova di squadra che, oltre a essere valsa il primo punto tra le mura amiche in campionato, ha dato continuità al successo centrato a Sassari contro la Torres sette giorni prima.

A regalare il pareggio alle zebrette, la bellissima rete di Fabrizi (foto). Massima attenzione però: i marchigiani (5 i gettoni in graduatoria, anche per loro) si presenteranno all’appuntamento forti del rotondo – e il primo stagionale – successo per 3-0 sul Livorno dell’ex allenatore bianconero Alessandro Formisano (la cui panchina, dopo le tre ultime sconfitte consecutive, sembra, stando ai rumors, già traballare). Nella giornata di oggi, Simeoni e compagni svolgeranno una doppia sessione di lavoro, mentre domani e giovedì scenderanno in campo nel pomeriggio. La seduta di rifinitura di venerdì, infine, è in programma al mattino: l’allenamento anticiperà la partenza della squadra per le Marche.