Serie C. La Pianese preme sull’acceleratore. Sabato c’è la trasferta contro Pineto

di ANGELA GORELLINI
28 ottobre 2025
Nessuna sosta, per la Pianese: già ieri mattina, le zebrette, sono tornate al lavoro, per iniziare a preparare la trasferta di sabato a Pineto (stadio Pavone-Mariani, alle 14,30). L’amarezza per il ko nella gara di domenica con il Ravenna, maturato in pieno recupero, è ancora tanta. Non tanto per il gol subìto, ma per la direzione arbitrale che tanto ha fatto innervosire il tecnico bianconero Alessandro Birindelli ("Meritiamo rispetto, vogliamo rispetto... Non è che, essendo un paese di pochi abitanti, siamo sacrificabili. Lavoriamo dalla mattina alla sera come tutti. Spero la società si faccia sentire con gli organi competenti"). Ma il calendario non aspetta e c’è da spingere ancora sull’acceleratore: il programma settimanale prevede una seduta pomeridiana per oggi, mentre domani mattina il gruppo bianconero si alternerà tra campo e palestra. Giovedì spazio ad un’altra sessione pomeridiana, nella mattinata di venerdì si terrà invece la consueta rifinitura pre-partita che anticiperà la partenza per l’Abruzzo. La società, ieri, si è anche stretta attorno "al proprio segretario generale, Alessandro Bini, per la scomparsa del caro padre Silvano. Persona conosciuta e stimata, Silvano Bini ha rappresentato una delle figure dirigenziali più importanti della storia del calcio italiano, legando in modo particolare il suo nome all’Empoli, la squadra della sua città".

