Serie C. La Pro Patria affianca Caniato a Sala in panchina: "Porto esperienza per centrare l’obiettivo salvezza»

BUSTO ARSIZIO (Varese) È l’ex portiere Massimiliano Caniato il nuovo responsabile della prima squadra della Pro Patria, che affiancherà Massimo Sala per il decisivo scorcio finale del campionato di serie C, a cominciare dalla delicatissima trasferta di domenica a Trento. Caniato, ex portiere dei tigrotti così come di Inter, Torino, Monza e Udinese è stato chiamato dal direttore sportivo Sandro Turotti per affiancare Sala, sprovvisto del patentino Uefa necessario per allenare in serie C. Sotto il profilo della gestione e della conduzione tecnica poco cambierà, con il 3-5-2 che rimarrà il principale sistema tattico di riferimento per i biancoblù.

"Ho giocato in Pro Patria - spiega Caniato -, conosco bene Massimo Sala fin dal settore giovanile. Il buon rapporto con il ds Turotti e il legame con questa piazza mi hanno indotto ad accettare questa avventura. Entro in punta di piedi, qui c’è una squadra che sta facendo il suo percorso, Massimo Sala sta facendo bene e quindi cerco di portare nel limite del possibile un po’ della mia esperienza e disponibilità per riuscire a centrare l’obiettivo della stagione che è la salvezza". Un forte legame per raggiungere il traguardo più importante: "Siamo a nove gare dal termine, quindi stravolgere un impianto di gioco e di struttura della squadra non è possibile: Sala, Le Noci e Fietta hanno svolto un buon lavoro, perché la squadra che ho visto nelle ultime partite mi è sembrata tonica. Mi auguro di portare serenità e di riuscire ad interagire al meglio con i giocatori. L’obiettivo è quello di mettere assieme punti, certezze e fiducia, che è la cosa più importante in questa fase della stagione".

Luca Di Falco