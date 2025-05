Serie C: Lega Pro approva il salary cap per una maggiore sostenibilità finanziaria

Dalla prossima stagione in via sperimentale, da quella successiva in via definitiva. Una svolta storica per la serie C. L’assemblea di Lega Pro nei giorni scorsi ha approvato l’adozione del salary cap. Esattamente un tetto salariale. Un modo per limitare l’ammontare totale di denaro che una squadra può spendere per gli stipendi dei propri giocatori. In sostanza introdotto per controllare i costi e promuovere una maggiore sostenibilità finanziaria per un campionato, quello di Lega Pro, che da questo punto di vista, e da sempre, fa un po’ acqua da tutte le parti. Basti pensare soltanto alla montagna di penalizzazioni piovute in questa stagione. I parametri del tetto salariale non sono ancora stati resi noti dalla Lega. "Il salary cap è una delle proposte che ho fatto per il nuovo mandato – ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani – Dobbiamo modellarlo e capire anche in base a quali sono i modelli in giro per l’Europa, ce ne sono alcuni funzionanti e validi. In generale bisogna mettere il controllo ai costi, perché altrimenti il calcio implode".