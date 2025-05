Serie C. L’estate del Carpi raddoppia. A luglio via ai Gasa Summer Camp

I camp estivi del Carpi raddoppiano. Dopo quello con ’Casa del Talento’ (dal 9 al 27 giugno), la società biancorossa ha presentato i ’Gasa Summer Camp’, sempre al ’Sigonio’ dal 30 giugno al 1° agosto, per ragazzi nati dal 2011 al 2019 in collaborazione con Academy Gasa. "Prolunghiamo la nostra offerta – ha spiegato Gianni Pellacani, responsabile del settore giovanile – offrendo una formula che prevede iniziative extra calcio e sinergie con la prima squadra". Academy Gasa (acronimo per Gioco, allenamento, sport academy) è nata a ottobre 2024, ma già da diversi anni svolge attività con i camp. "Onorati di poter collaborare col Carpi – spiega il presidente Nicolò Bellentani, difensore del Campogalliano – offrendo un servizio che punta sul perfezionamento della tecnica calcistica individuale con una preparazione atletica fatta da professionisti qualificati". L’offerta (costi dai 70 ai 130 euro a seconda dell’orario scelto, iscrizioni sul sito gasaacademy.it) che è compresa anche nel bando "conciliazione vita lavoro" della Regione, va dal mattino alle 7,30 fino alle 18 con servizio pasto. "Ci saranno attività motorie – spiega il vice presidente Marco Battaglia – esercitazioni tecniche e situazionali, partite e tornei, piscina e gite, con la possibilità per i bimbi di stare accanto ai giocatori della prima squadra in ritiro".

d.s.