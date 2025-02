Serie C: l’ingresso di Duca. Pergolettese, entrano nuovi soci nel club

Nuovi ingressi societari in casa Pergolettese: Mauro Duca assume il ruolo di amministratore delegato insieme ad Anna Micheli, mentre Paolo Romiti è stato nominato consigliere nel CdA. Innesti di spessore che rafforzano l’organigramma dirigenziale di una società che vuole crescere sia come prima squadra sia nel settore giovanile, valorizzando l’eredità del direttore generale Cesare Fogliazza scomparso a maggio. Una buona notizia in vista del derby lombardo di sabato allo stadio Voltini con il Lecco dove serviranno punti per avvicinarsi alla salvezza diretta.

Raffaele Sisti