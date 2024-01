Serie C. Lombardi si presenta in casa granata. Espeche: "Peccato per la squalifica»

L’annuncio era nell’aria da qualche giorno – venerdì – e ieri è arrivata l’ufficialità dalla società: Alessandro Lombardi è un nuovo giocatore del Pontedera. Il centrocampista arriva per colmare la partenza di Catanese all’Arezzo e in questa prima partite di stagione ha vestito la maglia del Rimini dove ha collezionato 11 presenze, di cui 4 da titolare, segnando un gol, quello iniziale del 2-0 casalingo alla Lucchese alla 10a giornata. Il giocatore, nato a Rivoli (Torino) che domenica compirà 21 anni e che indosserà la maglia numero 14, è un profilo conosciuto e apprezzato sia dal direttore Zocchi, che lo ha avuto alla Juventus (giovanili) e all’Imolese, sia dall’allenatore Canzi, che la ha allenato nella primavera del Cagliari. Tra i "grandi" Lombardi ha militano per due anni, dal 2020 al 2022, nell’Imolese, in Serie C, mettendo insieme 67 presenze e 5 reti, e quindi nel campionato passato è salito in B, alla Reggina (poi fallita) sommando 3 presenze e 1 gol (contro il Sudtirol). "Sono molto felice di essere qui – ha detto il ragazzo – arrivo in una squadra che sta facendo molto bene. Spero di integrarmi al più presto per fare un bel finale di stagione tutti insieme. E nel salutare tutti i tifosi spero di dare una mano a mantenere l’attuale posizione di classifica". Lombardi, che ha iniziato ad allenarsi con i muovi compagni, sarà a disposizione per la trasferta di sabato sul terreno della capolista Cesena, gara per la quale però non ci sarà il capitano Marcos Espeche, squalificato, che alla fine del 4-0 alla Fermana ha parlato così: "Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile sotto tanti punti di vista, anche perché sono andati via giocatori che erano elementi fondamentali visto che hanno giocato sempre. Siamo però stati bravi a mantenere l’equilibrio e a colpire nei momenti in cui dovevamo farlo, quindi tutto è diventato più semplice. L’ammonizione? Mi pesa tantissimo". Poi sul mercato: "Penso che la squadra abbia reagito bene alle partenze dando un segnale forte e adesso dobbiamo essere bravi a mettere nelle migliori condizioni possibili i nuovi arrivati. Io? Qui sto bene e sarei un ipocrita se dicessi che non vorrei proseguire". Intanto per l’attaccante resta percorribile la pista che porta al ritorno di Simone Magnaghi (Lucchese).

Stefano Lemmi