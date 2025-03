Serie C, Lucchese fa sognare ma finisce in pareggio: 2-2 contro il Carpi

Lucca, 1 marzo 2025 – La Lucchese non va oltre il pareggio nel match casalingo contro il Carpi. I rossoneri si fanno recuperare per ben due volte da Cortesi. Inizia meglio il Carpi, che all’11’ con Cortesi di destro manda la palla di poco. Ancora Cortesi al 15’ impegna Melgrati alla deviazione sopra la traversa. Esce fuori la Lucchese con Magnaghi al 24’, ma il suo destro viene spedito in angolo da Sorzi. Ci prova anche Selvini al 25’ con un bel colpo di testa, che dà l’illusione del gol. Ma il vantaggio dei rossoneri è nell’area. Saporiti conquista un calcio di punizione sulla sinistra dell’area di rigore, il numero settanta calcia direttamente in porta, ma Fossati in barriera devia il pallone di testa che si insacca alle spalle di Sorzi.

Lucchese meritatamente in vantaggio, ancora con il suo miglior giocatore in campo. Ma la gioia dura poco, perché al 41’ Antoni atterra sul vertice dell’area di rigore Cortesi, il direttore di gara concede la massima punizione. Lo stesso numero settantadue si incarica di batterla e piazza la palla la sinistra di Melgrati, che aveva intuito. Primo tempo che si chiude in perfetta parità, con i rossoneri che possono recriminare qualcosa per le occasioni avute.

Nella ripresa al 3’ Magnaghi si divora il gol del vantaggio, calciando addosso a Sorzi, che devia con i piedi. La Lucchese torna meritatamente in vantaggio con il numero nove, che realizza la sua settima rete stagionale. Saporiti al 15’ prova a chiudere definitivamente i conti, ma Sorzi para. Occasionissima al 31’ per Catenese, che ruba palla in area di rigore dopo un malinteso tra Sorzi e Zagnoni, il giocatore rossonero calcia, ma Zagnoni di testa salva la propria porta. Non ci sono altre occasioni e arriva questo punto, che serve per fare un altro piccolo passo in avanti in classifica, in attesa della penalizzazione. E venerdì alle 20.30 ci sarà la sfida contro il Pescara.

Lucchese Carpi 2 – 2

Lucchese (3-5-2): Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Selvini, Gemignani, Visconti (43’ st Badje), Catanese, Antoni; Magnaghi (35’ st Ballarini), Saporiti (24’ st Welbeck). (A disp.: Coletta, Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Ballarini, Cartano, Gheza). All.: Gorgone squalificato, in panchina Testini.

Carpi (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Rigo; Amayah, Contiliano (25’ st Casarini), Mandelli (17’ st Puletto); Cortesi; Sall (25’ st Figoli), Fossati (17’ st Gerbi). (A disp.: Lorenzi, Theiner, Verza, Cecotti, Calanca, Stanzani, Saporetti, Theiner, Campagna, Visani). All.: Serpini.

Arbitro: Dini di Città di Castello.

Reti: 34’ pt (aut.) Fossati, 42’ pt (rig.) e 23’ st Cortesi, 13’ st Magnaghi;

Note: angoli 6-2; ammoniti Rizzo, Rossini, Mandelli e Amayah; recupero 0’ pt e 5’ st.