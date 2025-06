Serie C: Lucchese fuori, Spal a rischio esclusione per documentazione incompleta

È scaduto alla mezzanotte del 6 giugno il termine ultimo per presentare le domande per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C. Del girone dell’Arezzo non faranno più parte Lucchese (mancata iscrizione) e quasi certamente Spal. Se il fallimento dei toscani era ormai nei fatti da diverse settimane, anche per gli estensi si profila l’esclusione dalla prossima Lega Pro. A quanto pare, infatti, la proprietà dell’americano Tacopina avrebbe depositato la domanda proprio in extremis, ma in maniera incompleta.

Non sarebbero state saldate le pendenze (stipendi compresi) propedeutici al via libera. Ora tutti i dossier presentati dai vari club passano al vaglio della Co.Vi.So.C. che avrà tempo fino al 13 giugno per analizzare nel dettaglio ogni domanda ricevuta. Nel frattempo, nelle prossime ore, è atteso un comunicato ufficiale della Lega Pro, che dovrebbe confermare l’elenco dei club che hanno presentato regolarmente la documentazione. Un primo passo che potrebbe già delineare il quadro delle riammissioni per quelle squadre retrocesse in serie D.