Serie C: lunedì la gara in casa della capolista sarà trasmessa da rai sport. Il Gubbio verso Cesena: Braglia si affida a Bernardotto e Di Massimo. Torna Udoh

GUBBIO – Mister Braglia e la sua squadra continuano l’avvicinamento alla partita di lunedì sera, in trasferta contro il Cesena. Si giocherà alle 20:30 (diretta RaiSport) e sarà un match che definire complicato è dir poco. I bianconeri vogliono ripartire a macinare risultati dopo la sconfitta di Carrara. Dalla sua, il Gubbio vuole proseguire la corsa alle zone alte della classifica per un piazzamento positivo in chiave playoff, e per farlo ritrova due elementi importanti come Udoh e Corsinelli dopo la squalifica, oltre ad un Bernardotto (nella foto) rientrato splendidamente dall’infortunio e un Di Massimo sempre più leader tecnico e trascinatore della squadra. Da valutare, però, le condizioni di Spina: l’attaccante in prestito dal Crotone ha accusato un fastidio muscolare nei minuti finali della partita di martedì contro l’Arezzo. La testa ora è però solo sul Cesena, gara per la quale è stata designata la squadra arbitrale: a dirigere l’incontro sarà Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Marco Giudice di Frosinone e Emanuele Renzullo di Torre del Greco. Il quarto ufficiale sarà Luca Tagliente di Brindisi. Rinaldi è al quarto anno tra i professionisti ed ha arbitrato per due volte i rossoblù, sempre nella stagione 21/22: Gubbio-Lucchese e Pontedera-Gubbio, entrambe terminate 0-0. Tre, invece, le gare dei romagnoli dirette dal fischietto veneto: Cesena-Pontedera 2-1 (21/22), Cesena-Alessandria 3-1 (22/23) e Pineto-Cesena 1-1 (23/24). Nessuna sconfitta, dunque, per entrambe le squadre con Rinaldi a dirigere.