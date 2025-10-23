Serie C. Nessuno ferma il Riccione. Ad Ascoli prima vittoria in viaggio

Non ha nessuna intenzione di tirare il freno a mano il Riccione Women di Lulù Oliveira. Che batte anche l’Ascoli a domicilio restando a punteggio pieno in classifica (7-1). Sette centri per le biancazzurre che sono andate in vantaggio nelle Marche dopo appena cinque minuti con il gol di Rossi. Poi c’è stata gloria anche per Pederzani, Spallanzani, Corda (doppietta per lei), Costantini e Benatti. Un vero trionfo e primato in classifica mantenuto al fianco di Gatteo Mare, Nuova Alba e Original Celtic Bhoys. Mentre nel girone C sono quattro le squadre che ancora non hanno messo in tasca nemmeno un punticino e tra loro c’è anche l’Ascoli ultimo avversario delle biancazzurre.

Serie C. Girone C (2ª giornata): Ascoli-Riccione 1-7, Chieti-Montespaccato 2-1, Grifone Gialloverde-Roma Cf 1-1, Nuova Alba-Jesina 3-1, Celtic Bhoys-Casolese- 4-0, Reggiana-Gatteo Mare 2-5.

Classifica: Riccione, Gatteo Mare, Nuova Alba, Celtic Bhoys 6; Chieti, Casolese, Jesina 3; Grifone Gialloverde, Roma Cf 1; Ascoli, Reggiana, Montespaccato, Roma Cf 0.