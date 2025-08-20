Serie C. Per la Pianese sfida ad Ascoli

La Pianese prosegue a Piancastagnaio la preparazione in vista dell’esordio in campionato di sabato alle 18 a Ascoli. Allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ dirigerà la sfida Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo con Pierpaolo Carella della sezione de L’Aquila e Ludovico Esposito di Pescara. Il quarto uomo è Mattia Ubaldi di Roma 1.

Due i precedenti tra le formazioni bianconere, entrambe dello scorso anno. All’andata nelle Marche successo ascolano per 1-0 grazie al gol di Varone in avvio. Al ritorno sul monte Amiata finì invece 1-1 con pari di Mignani nella ripresa dopo il vantaggio ospite di Forte. Nella prima occasione il tecnico della Pianese era Prosperi, al ritorno invece c’era mister Formisano.

L’Ascoli è reduce dal successo ai rigori contro il Pineto nel primo turno di Coppa Italia. "Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno interpretato la partita, reputo il Pineto una squadra forte, ha giovani con qualità tecniche e fisiche e giocano insieme da un anno. Affrontare una squadra così in questo momento è stato un test probante", ha detto dopo il blitz di domenica in Abruzzo il tecnico dell’Ascoli Tomei.