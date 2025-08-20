Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Serie C. Per la Pianese sfida ad Ascoli

Serie C. Per la Pianese sfida ad Ascoli

La Pianese prosegue a Piancastagnaio la preparazione in vista dell’esordio in campionato di sabato alle 18 a Ascoli. Allo stadio...

di GUIDO DE LEO
20 agosto 2025
Per approfondire:
XWhatsAppPrint

La Pianese prosegue a Piancastagnaio la preparazione in vista dell’esordio in campionato di sabato alle 18 a Ascoli. Allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ dirigerà la sfida Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo con Pierpaolo Carella della sezione de L’Aquila e Ludovico Esposito di Pescara. Il quarto uomo è Mattia Ubaldi di Roma 1.

Due i precedenti tra le formazioni bianconere, entrambe dello scorso anno. All’andata nelle Marche successo ascolano per 1-0 grazie al gol di Varone in avvio. Al ritorno sul monte Amiata finì invece 1-1 con pari di Mignani nella ripresa dopo il vantaggio ospite di Forte. Nella prima occasione il tecnico della Pianese era Prosperi, al ritorno invece c’era mister Formisano.

L’Ascoli è reduce dal successo ai rigori contro il Pineto nel primo turno di Coppa Italia. "Sono molto soddisfatto di come i ragazzi hanno interpretato la partita, reputo il Pineto una squadra forte, ha giovani con qualità tecniche e fisiche e giocano insieme da un anno. Affrontare una squadra così in questo momento è stato un test probante", ha detto dopo il blitz di domenica in Abruzzo il tecnico dell’Ascoli Tomei.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su