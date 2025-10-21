Serie C. Pianese al lavoro: domenica arriva Ravenna. Da valutare Amey, Ongaro, Peli e Sodero

Il pareggio casalingo con il Bra è già archiviato: la Pianese è tornata in campo, ieri pomeriggio, in vista della prossima partita che l’aspetta, in scena, di nuovo, al Comunale: sul monte Amiata, domenica prossima (fischio di inizio alle 17,30) arriverà il Ravenna, reduce dal ko con la capolista Arezzo, costatogli il primato. Un bel banco di prova, quindi, per Simeoni e compagni, contro una delle squadre più attrezzate del raggruppamento E. Il programma settimanale prevede una sessione pomeridiana anche per la giornata di oggi, mentre domani e giovedì le zebrette saranno impegnate al mattino. Venerdì lavoro pomeridiano così come sabato, giorno in cui è fissata la consueta rifinitura pre-partita, che anticiperà la sfida contro la formazione romagnola. In questi giorni lo staff medico bianconero dovrà valutare le condizioni degli infortunati, Amey, Ongaro, Peli e Sodero. La speranza di mister Birindelli è che l’infermeria si svuoti il prima possibile, visto che le assenze iniziano a farsi sentire (Peli e Sodero sono sulla via del recupero, per Amey e Ongaro ci sarà da aspettare un po’ di più. Intanto, dopo il 3-0 incassato a Pineto, coinciso con la settima sconfitta consecutiva stagionale, il tecnico del Perugia, Piero Braglia, ha rassegnato le dimissioni, accettate dalla società. Nelle prossime ore, il nome del sostituto. La Torres ha invece confermato Pazienza.