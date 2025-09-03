Serie C. Pianese, Amey con gli azzurrini

La Pianese ha ripreso la preparazione in vista della difficile trasferta di sabato a Sassari contro la Torres. Potrebbe già essere disponibile l’ultimo arrivato, ovvero il trequartista Andrea Sodero arrivato dall’Empoli in prestito nell’ultimo giorno di mercato. Chi non ci sarà in Sardegna è invece è il difensore Wisdom Amey che è stato selezionato dal ct Carmine Nunziata, tornato nel frattempo alla guida della Nazionale Under20 dopo il biennio in Under21, per due test match di prestigio. Il centrale arrivato in estate dal Bologna sarà impegnato con gli azzurrini nelle amichevoli con l’Inghilterra, in programma venerdì alle 19,30 locali (le 20,30 italiane) a Chesterfield, e con la Germania, martedì prossimo (alle 18,30) allo Stadion an der Kreuzeiche di Reutlingen. Classe 2005 Amey è un difensore centrale o esterno all’occorrenza nato a Bassano del Grappa nel 2005 da padre togolese e madre nigeriana ed è il secondo esordiente più giovane della storia della serie A dopo il milanista (ora al Lecce) Camarda. Il 12 maggio del 2021 infatti Amey esordì in un Genova-Bologna all’età di 15 anni e 274 giorni.