Serie C. Pianese già al lavoro per la prossima sfida. Sabato al Comunale c’è la Sambenedettese

Con il morale alto per la preziosa e convincente vittoria in casa della Torres, la Pianese è già tornata in campo per preparare la prossima sfida che l’attende: sabato, alle 15, a pestare l’erba del Comunale, sarà la Sambenedettese, reduce dalla sconfitta interna con il Forlì. Dopo una domenica di rientro per smaltire le fatiche della trasferta sarda, le zebrette si sono ritrovate ieri pomeriggio per riprendere il lavoro, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, in vista di quello che sarà il secondo appuntamento interno della stagione, dopo l’esordio stagionale con l’Ascoli, terminato a reti bianche. La squadra sarà attesa da un allenamento pomeridiano anche oggi, mentre per domani è in programma una doppia seduta. Giovedì Simeoni e compagni svolgeranno una sessione pomeridiana, venerdì sarà infine la volta della rifinitura mattutina per avvicinarsi al meglio alla gara. Intanto la società ha reso noto che a partire da questa mattina alle 10 prenderà il via la vendita dei biglietti per la partita con la Samb. I tagliandi saranno disponibili fino al giorno della partita in tutti i punti vendita Ciaotickets e online su ciaotickets.com. I prezzi, esclusa la prevendita. Tribuna d’onore: 30 euro. Tribuna 15 euro. Tribuna ridotto under 14: 5 euro. Tribuna ridotto under 18 e over 65: 10 euro.