Serie C. Pianese, il mercato è ancora in stand by. Rebus sul futuro del bomber Mignani

Ancora nessuno squillo di mercato dal monte Amiata, dove il direttore sportivo della Pianese Francesco Cangi sta lavorando alla costruzione della rosa 2025/26. Al netto dei rumors sulla possibile partenza di mister Formisano (accostato, tra le altre, anche al Livorno), che ha un altro anno di contratto, il diesse è chiamato ad allestire un organico che possa dare continuità al bel percorso portato avanti dalle zebrette da due anni a questa parte, con la vittoria della Serie D, la salvezza in C e la conquista dei play off. Un cammino eccezionale interrottosi al secondo turno degli spareggi a Pescara (il Delfino, dopo aver battuto lunedì sera la Ternana nella finale di andata è la prima candidata a salire sul treno cadetteria). Per quella che è la sua politica, dichiarata, Cangi, cercherà di trattenere lo zoccolo duro della squadra che tanto bene ha fatto quest’anno, ma senza forzare chi rimarrebbe senza entusiasmo. Sotto i riflettori un nome su tutti: Guglielmo Mignani (foto). L’attaccante, esploso con la maglia della Pianese è finito nel mirino di diversi club (già in passato hanno bussato alla porta bianconera, in ordine sparso, Cittadella, Grosseto, Arezzo, Livorno): una sua permanenza appare complicata. Intanto, per l’ex Damiano Rinaldini si sono aperte le porte della C: la prossima stagione, dopo l’avventura al Tau Altopascio, vestirà la maglia del Forlì.