Serie C. Pianese in casa contro il Bra cerca subito il riscatto. Sussi: "Tante squadre forti, lavoriamo per fare il massimo»

La Pianese è pronta a riprendere il cammino, dopo l’inciampo della scorsa settimana, contro il Guidonia Montecelio: domani alle 17,30 i cancelli del Comunale si apriranno per ospitare il Bra, per la decima giornata di campionato. Un’altra sfida da prendere con le molle. "Noi non ci poniamo particolari obiettivi – ha commentato Christian Sussi (nella foto) –, ma, come sempre, scenderemo in campo sempre per dare il massimo. Se faremo la nostra partita, arriveranno anche i punti e la vittoria".

"L’ultima sconfitta poteva essere evitata – ha aggiunto l’esterno bianconero –, ma a volte sono anche gli episodi a non girare nel verso giusto. Dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Il girone è tosto, come lo sono anche gli altri due, ma credo che questo sia il più difficile. Ci sono tante squadre costruite per fare bene in categoria e ogni sfida richiede la massima attenzione". Sussi, classe 2001, è arrivato sul monte Amiata la scorsa estate, a titolo definitivo dal Pisa. "Sono soddisfatto del mio rendimento, anche se c’è sempre da migliorare – le sue parole –. Questo è un ambiente dove si può lavorare molto bene, la società non ci fa mancare niente. Il mister si è inserito benissimo, così come i nuovi arrivati, me compreso. Siamo un gruppo unito e affiatato". "Avevo già giocato a sinistra in passato – ha quindi chiuso il bianconero –. L’allenatore decide in base alle caratteristiche dell’avversario e per me non è assolutamente un problema. L’importante è dare il mio contributo, ovunque serva".

A dirigere la partita sarà l’arbitro Matteo Dini della sezione di Città di Castello; gli assistenti Paolo Cozzuto della sezione di Formia e Roberto D’Ascanio della sezione di Roma 2; quarto uomo Mario Picardi della sezione di Viareggio, operatore Fvs Massimiliano Starnini della sezione di Viterbo.

La decima giornata si aprirà stasera alle 20,30 con l’anticipo Torres-Forlì; domani, in contemporanea a Pianese-Bra andranno in scena i match Livorno-Sambenedettese e Gubbio-Guidonia Montecelio; domenica sarà la volta di Campobasso Ternana (alle 12,30), Ravenna-Arezzo, Rimini-Juventus Next Gen (alle 14,30) e Pineto-Perugia (alle 17,30); chiuderanno il turno, lunedì, alle 20,30, le partite Carpi-Ascoli e Pontedera-Vis Pesaro.