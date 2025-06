Serie C. Pianese, rumors sul futuro allenatore. Mister Formisano corteggiato dal Livorno

Sta lavorando nel silenzio, il direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi. Chiusa la stagione al secondo turno dei play off, traguardo storico per i bianconeri amiatini, l’obiettivo, nel prossimo campionato, sarà confermare quanto di buono fatto e, perché no, alzare anche un po’ l’asticella. Il primo nodo da sciogliere, ammesso che ci sia, è quello dell’allenatore. Negli ultimi giorni non solo alla Pianese è stato accostato il nome di Tommaso Bellazzini (poi passato alla Robur), ma sono circolate diverse voci su un possibile addio di Formisano (foto). Stando ai rumors sul tecnico delle zebrette sembrava forte l’interesse del Novara, ma il club ligure dovrebbe, alla fine, virare su Chiappella. E anche il Campobasso (chiuso il rapporto con l’ex bianconero Fabio Prosperi che piace alla Cavese) ha scelto Zauri. Voci dell’ultima ora avvicinerebbero Formisano al neopromosso Livorno, nel caso in cui dovesse consumarsi, come è sempre più probabile, la separazione con Paolo Indiani fortemente inseguito dal Grosseto che vuole tentare l’assalto alla Lega Pro. Di certo c’è che Formisano ha un altro anno di contratto con la Pianese. Intato domani sera andrà in scena la gara di andata della finalissima dei play off di Serie C (21,15 l Liberati): a contedersi l’ultimo posto libero in cadetteria la Ternana e il Pescara (che ha eliminato la Pianese). Il ritorno è fissato sabato all’Adriatico.