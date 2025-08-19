Serie C. Pianese sabato ad Ascoli

La partita di Coppa Italia a Giugliano in Campania è già alle spalle per una Pianese che vuole proiettarsi all’esordio in campionato nel migliore dei modi. La squadra amiatina, dopo aver osservato un giorno di riposo, ha ripreso ieri pomeriggio ad allenarsi in vista della prima gara del campionato di Serie C Sky Wifi 2025/26, la trasferta di Ascoli in programma sabato 23 agosto (stadio Cino e Lillo Del Duca, alle 18).

Il gruppo bianconero, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, si è ritrovato allo stadio Comunale di Piancastagnaio per cominciare la preparazione alla sfida contro la forte compagine marchigiana. La squadra sarà impegnata in allenamenti pomeridiani nelle giornate di oggi, domani e giovedì; venerdì mattina è invece fissata la rifinitura della vigilia che anticiperà la partenza per le Marche.

Da valutare in vista della trasferta contro l’undici di mister Tomei le condizioni dei due attaccanti designati titolari ad inizio stagione, ovvero il veterano bianconero Mastropietro e il canadese Ongaro, giunto dal Trapani in prestito nell’operazione che ha portato in Sicilia Nicoli.