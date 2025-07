Serie C. Pontedera, ora i riflettori puntano sui giovani. Dopo le voci su Seghetti spunta anche Caccavo

Obiettivo giovani. Anche quest’anno saranno gli under la parte più consistente dell’organico del Pontedera, e anche se il primo, e finora unico, arrivo è stato un over – il difensore Edoardo Vona, 28 anni - gli sforzi del club in questo mercato sono protratti alla ricerca di giocatori nati dall’1 gennaio 2003 in poi, quelli dai quali è possibile ottenere minutaggio. Dell’interesse per Jacopo Seghetti, portiere classe 2005, lo scorso campionato stabilmente nell’organico della prima squadra dell’Empoli (una presenza in Serie A), ne abbiamo già parlato nei giorni scorsi.

La trattativa è ancora aperta e sembra destinata a buon fine, ma per adesso non c’è ancora nulla di ufficiale. In queste ore sui vari social è spuntato anche il nome di un baby-attaccante, la punta centrale Luigi Caccavo, nato il 2 febbraio 2004 e di proprietà dell’Ascoli. Il ragazzo ha giocato la prima metà del campionato scorso con i marchigiani, mettendo insieme 1 gara da titolare, 15 da subentrato, segnando anche il gol dell’1-1 con la Spal, e poi nel mercato di gennaio si è trasferito al Caldiero Terme, nel girone A, con la cui maglia ha collezionato 1 presenza da titolare, 9 da subentrato, e realizzato 1 gol, nel 5-2 subito contro la Virtus Verona.

Al momento, di under in organico il Pontedera ha solo il difensore Migliardi e il centrocampista Pietra, entrambi classe 2003, con quest’ultimo che pare tuttavia destinato a fare le valigie. Così come, ma qui si passa agli over, sembra destinato a lasciare i granata Simone Ianesi, tornato dall’esperienza al Milan Futuro e non riscattato dall’Udinese. L’attaccante classe 2002, che nel campionato passato ha messo insieme 8 gol, 6 col Pontedera e 2 col Milan, è di proprietà granata e, avendo richieste, a quanto sembra, rappresenta un tesoretto per il club, sempre attento a dover far quadrare i bilanci. Altro over in rampa di partenza, il centrocampista Kenneth van Ransbeeck, che l’anno scorso ha avuto poco spazio con Menichini e che probabilmente ne avrebbe poco anche in questo.

Tra due settimane inizia il ritiro precampionato (18 luglio) e al neo direttore sportivo Carlo Taldo il lavoro da fare in questo periodo di sicuro non manca.

Stefano Lemmi