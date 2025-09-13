Serie C. Pontedera ospita il Rimini: "Nulla è scontato»

La speranza che oggi al Mannucci il Pontedera riesca a conquistare la prima vittoria di campionato dopo due sconfitte e un pareggio è alimentata dalla grave crisi societaria che sta danneggiando il Rimini e costata 11 punti di penalizzazione (per ora) e l’allestimento dell’organico. Al punto che i granata potrebbero trovarsi di fronte un avversario mediamente più giovane. Un evento raro. "Sicuramente c’è questa possibilità – commenta l’allenatore Leonardo Menichini - ma l’errore più grave che si può commettere è pensare che questa possa essere una gara facile. Noi ci siamo preparati bene per affrontarla al massimo delle nostre possibilità, perché questa è un’occasione importante dal momento che con 3 punti agganceremmo diverse squadre che ci stanno davanti. Però sappiamo che nulla è scontato, e quindi ci vuole l’atteggiamento giusto". Il tecnico granata è stra-sicuro che i suoi non sottovaluteranno questa sfida: "Il pericolo maggiore in cui possiamo incorrere penso che sia solo l’avversario, perché quando una squadra è in difficoltà come il Rimini, spesso i giocatori si compattano e danno qualcosa in più. Pensare invece che il pericolo maggiore sia il sottovalutare la partita da parte nostra sarebbe certificare la mancanza di intelligenza dei miei giocatori. E questo non accadrà".

L’ipotesi che se il Rimini verrà escluso a campionato in corso i punti conquistati saranno tolti, non sfiora Menichini: "Non possiamo stare a pensare a queste cose. Noi dobbiamo solo preparare bene la partita e andare in campo con un atteggiamento giusto, da squadra vera, che ad ogni partita deve dare il meglio. Le altre cose non possiamo controllarle". "Che Rimini mi aspetto? - conclude il tecnico - Un Rimini che dovendo recuperare una penalizzazione pesante verrà qui a fare la sua partita cercando di prendere le contromisure e imporre il suo gioco. Come ha fatto anche contro la Ternana, dove addirittura poteva andare in vantaggio prima di perdere 4-1". Assenti Scaccabarozzi (infortunato) e Corradini (squalificato un turno), torna disponibile Vannucchi. Inizio alle 17,30, dirige l’arbitro Galiffi di Alghero.

Probabile formazione (4-2-3-1): Vannucchi; Perretta, Pretato, Vona, Migliardi; Manfredonia, Ladinetti; Polizzi, Vitali, Ianesi; Battimelli.