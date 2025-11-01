Serie C, presentati nella sede dello sponsor Payper tre under della prima squadra. Coveri, Valentini e Manetti, la linea verde: "Stiamo crescendo»

Nella sede della Payper di Fiumana, nuovo sponsor di zecca della società, ieri tre giovani talenti in forza al Forlì da questa stagione si sono presentati; il tutto nella sala stampa dell’affermata azienda, leader nel settore dell’abbigliamento e delle calzature di alta qualità per tutti i settori lavorativi e per il tempo libero. A fare gli onori di casa Emanuele Valentini, che assieme ai fratelli e al babbo gestisce l’attività e per anni lui stesso mediano dei biancorossi (121 partite e 9 gol in 8 campionati), per i quali la passione è restata intatta.

L’attaccante Valentino Coveri, predappiese classe 2005 in prestito dal Cesena come i compagni di squadra presenti ieri, si è detto ottimista sulla stagione: "Ero abituato a giocare in un attacco a tre – ha dichiarato la giovane punta –, ma nel gioco di mister Miramari mi sto ritrovando col passare dl tempo. In serie C il livello di intensità e la velocità sono sicuramente superiori a quello del campionato Primavera. Dopo un paio di settimane sto recuperando la condizione fisica e conto di rendermi utile fin dalle prossime partite. Per me è stato facile accettare la proposta arrivata dal Forlì, qui sono nella mia città".

Il centrocampista Filippo Valentini (parente alla lontana della famiglia ospitante), anch’egli ventenne, ha recentemente giocato i primi minuti nel calcio professionistico: "L’emozione non si può negare. – afferma –. Io cerco di farmi sempre trovare pronto. Nello spogliatoio provo ad assorbire i consigli dei compagni più esperti, per metterli in atto e così crescere in questa esperienza".

Il difensore Giulio Manetti, classe 2005 e già titolare, pensa che la sconfitta in Coppa Italia questa settimana con l’Arzignano sia comunque uno sprone: "Abbiamo lavorato con intensità in questi giorni per prepararci al meglio alla gara di Livorno. Con l’allenatore mi sono trovato bene da subito, anche dal lato umano. Io cerco di dare sempre tutto per affrontare una categoria così impegnativa".

A margine delle presentazioni il direttore generale dei galletti Matteo Mariani ha commentato l’andamento della squadra in questo inizio del campionato: "L’impiego di tanti giovani, unito ai buoni risultati sinora ottenuti, fa parte del progetto della società che crede nella linea verde. L’obiettivo è quello di crescere compatibilmente con le disponibilità economiche".

Infine, il presidente Gianfranco Cappelli: "‘Voglio ringraziare la Payper per la collaborazione instaurata dall’inizio di questa stagione, che si presenta importante per il ritorno nel calcio professionistico e che comporta, quindi, un impegno organizzativo ed economico maggiore. Una mano preziosa per poter continuare il nostro impegno e – ha concluso – e avere un Forlì sempre più solido".

Franco Pardolesi