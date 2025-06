Serie C: Pro Patria, Inter U23 e Milan Futuro in attesa di riammissioni e ripescaggi

Richieste di ammissione accettate, fallimenti societari dichiarati, situazioni in bilico che saranno valutate dalla Covisoc entro il 13 giugno e, infine, anche le speranze per tre squadre lombarde - vale a dire Pro Patria, Inter U23 e Milan Futuro - di poter usufruire di riammissioni e ripescaggi. Dopo il caos infinito vissuto nell’ultima settimana e il termine per iscriversi al prossimo campionato scaduto alla mezzanotte di ieri, la Serie C inizia a fare la conta per raggiungere la quota delle 60 squadre che disputeranno la stagione 2025/26. Una cosa è certa: solo 57 club degli aventi diritto hanno completato l’iscrizione. Per il resto, invece, Brescia e Lucchese sono di fatto fallite e di conseguenza non hanno fatto domanda. Con l’addio dei toscani in questo caso si libera uno slot per le riammissioni. E a beneficiarne è la Pro Patria. I tigrotti, nonostante la retrocessione ottenuta sul campo lo scorso maggio, sono praticamente certi di risalire subito in Serie C.

L’ufficialità verrà data dalla Covisoc nei prossimi giorni, ma i bustocchi aspettano solo il via libera per programmare la nuova stagione (si ripartirà scegliendo innanzitutto il nuovo tecnico) e la presidente Patrizia Testa inizia a gioire: "La Pro Patria ha sempre agito con trasparenza e correttezza. Se oggi questo atteggiamento potrà portarci a un risultato - al di là di quello ottenuto sul campo, che ci rammarica e che vogliamo riscattare - allora ben venga. Se ci verrà riconosciuto qualcosa, sarà il frutto di un percorso limpido". Per quanto riguarda, invece, le seconde squadre di Inter e Milan, secondo regolamento bisognerà basarsi sui ben più complessi ripescaggi, che si aprono in seguito alle bocciature di squadre almeno parzialmente iscritte. I nerazzurri hanno la certezza di un posto in C. L’Inter U23, essendo considerato un club "nuovo", è in testa alla graduatoria del ripescaggio. E visto che la Spal ha deciso di non completare l’iscrizione, rinunciando alla partecipazione al prossimo campionato. E spalancando così le porta della Serie C proprio all’Inter U23.

Più complicato il ripescaggio invece per il Milan Futuro. I rossoneri, retrocessi in Serie D proprio contro la Spal nel playout di maggio, sono quarti in graduatoria dietro appunto a Inter, Ravenna e Caldiero. Saranno necessarie quindi altre tre bocciature oltre a quella degli emiliani. In tal senso si attende la decisione della Covisoc su Ascoli, Pro Vercelli, Rimini, Trapani e Triestina. Le squadre citate non navigano in acque tranquille, ma la loro situazione appare ben più solida rispetto a quella della Spal. Per il Milan non sarà dunque facile evitare il mondo dilettantistico. E la Serie C intanto fa i conti, per l’ennesimo anno, con un sistema sempre più insostenibile.

Alessandro Stella